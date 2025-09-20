Effective accelerationism (E/ACC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03699783$ 0.03699783 $ 0.03699783 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -7.16% Prisendring (7D) -13.54% Prisendring (7D) -13.54%

Effective accelerationism (E/ACC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har E/ACC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til E/ACC er $ 0.03699783, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har E/ACC endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -7.16% over 24 timer og -13.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Effective accelerationism (E/ACC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 584.66K$ 584.66K $ 584.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 584.66K$ 584.66K $ 584.66K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,880,511.678212 999,880,511.678212 999,880,511.678212

Nåværende markedsverdi på Effective accelerationism er $ 584.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på E/ACC er 999.88M, med en total tilgang på 999880511.678212. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 584.66K.