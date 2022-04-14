Effective accelerationism (E/ACC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Effective accelerationism (E/ACC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Effective accelerationism (E/ACC) Informasjon e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Offisiell nettside: https://eacconsol.com Kjøp E/ACC nå!

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Effective accelerationism (E/ACC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 570.74K Total forsyning: $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 570.74K All-time high: $ 0.03699783 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057081

Effective accelerationism (E/ACC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Effective accelerationism (E/ACC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet E/ACC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange E/ACC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår E/ACCs tokenomics, kan du utforske E/ACC tokenets livepris!

