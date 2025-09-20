Dagens DRAGONZ livepris er 0.01198219 USD. Spor prisoppdateringer for DRAGONZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRAGONZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DRAGONZ livepris er 0.01198219 USD. Spor prisoppdateringer for DRAGONZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRAGONZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DRAGONZ Pris (DRAGONZ)

Ikke oppført

1 DRAGONZ til USD livepris:

$0.01199976
+0.30%1D
USD
DRAGONZ (DRAGONZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:11:11 (UTC+8)

DRAGONZ (DRAGONZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01183605
24 timer lav
$ 0.01205974
24 timer høy

$ 0.01183605
$ 0.01205974
$ 0.03076559
$ 0.01142286
-0.30%

+0.20%

-4.46%

-4.46%

DRAGONZ (DRAGONZ) sanntidsprisen er $0.01198219. I løpet av de siste 24 timene har DRAGONZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01183605 og et toppnivå på $ 0.01205974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRAGONZ er $ 0.03076559, mens den rekordlave prisen er $ 0.01142286.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRAGONZ endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DRAGONZ (DRAGONZ) Markedsinformasjon

$ 2.40M
--
$ 11.98M
200.00M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på DRAGONZ er $ 2.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRAGONZ er 200.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.98M.

DRAGONZ (DRAGONZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DRAGONZ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DRAGONZ til USD ble $ -0.0036935292.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DRAGONZ til USD ble $ -0.0062613844.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DRAGONZ til USD ble $ -0.011439001015844306.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.20%
30 dager$ -0.0036935292-30.82%
60 dager$ -0.0062613844-52.25%
90 dager$ -0.011439001015844306-48.84%

Hva er DRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DRAGONZ (DRAGONZ) Ressurs

DRAGONZ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DRAGONZ (DRAGONZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DRAGONZ (DRAGONZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DRAGONZ.

DRAGONZ til lokale valutaer

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DRAGONZ (DRAGONZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRAGONZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DRAGONZ (DRAGONZ)

Hvor mye er DRAGONZ (DRAGONZ) verdt i dag?
Live DRAGONZ prisen i USD er 0.01198219 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DRAGONZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DRAGONZ til USD er $ 0.01198219. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DRAGONZ?
Markedsverdien for DRAGONZ er $ 2.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DRAGONZ?
Den sirkulerende forsyningen av DRAGONZ er 200.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRAGONZ ?
DRAGONZ oppnådde en ATH-pris på 0.03076559 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DRAGONZ?
DRAGONZ så en ATL-pris på 0.01142286 USD.
Hva er handelsvolumet til DRAGONZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRAGONZ er -- USD.
Vil DRAGONZ gå høyere i år?
DRAGONZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRAGONZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:11:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.