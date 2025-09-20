DRAGONZ (DRAGONZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01183605 24 timer lav $ 0.01205974 24 timer høy All Time High $ 0.03076559 Laveste pris $ 0.01142286 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) +0.20% Prisendring (7D) -4.46%

DRAGONZ (DRAGONZ) sanntidsprisen er $0.01198219. I løpet av de siste 24 timene har DRAGONZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01183605 og et toppnivå på $ 0.01205974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRAGONZ er $ 0.03076559, mens den rekordlave prisen er $ 0.01142286.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRAGONZ endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DRAGONZ (DRAGONZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.40M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.98M Opplagsforsyning 200.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DRAGONZ er $ 2.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRAGONZ er 200.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.98M.