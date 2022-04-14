DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DRAGONZ (DRAGONZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DRAGONZ (DRAGONZ) Informasjon $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Offisiell nettside: https://www.dragonz.land/ Teknisk dokument: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Kjøp DRAGONZ nå!

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DRAGONZ (DRAGONZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M All-time high: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 All-Time Low: $ 0.0108262 $ 0.0108262 $ 0.0108262 Nåværende pris: $ 0.01156353 $ 0.01156353 $ 0.01156353 Lær mer om DRAGONZ (DRAGONZ) pris

DRAGONZ (DRAGONZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DRAGONZ (DRAGONZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRAGONZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRAGONZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRAGONZs tokenomics, kan du utforske DRAGONZ tokenets livepris!

DRAGONZ prisforutsigelse Vil du vite hvor DRAGONZ kan være på vei? Vår DRAGONZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRAGONZ tokenets prisforutsigelse nå!

