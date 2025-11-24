Dessistant by Virtuals pris i dag

Sanntids Dessistant by Virtuals (DESS) pris i dag er --, med en 12.25% endring de siste 24 timene. Nåværende DESS til USD konverteringssats er -- per DESS.

Dessistant by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 50,839, med en sirkulerende forsyning på 507.71M DESS. I løpet av de siste 24 timene DESS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DESS beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og -20.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dessistant by Virtuals (DESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.84K$ 50.84K $ 50.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K Opplagsforsyning 507.71M 507.71M 507.71M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dessistant by Virtuals er $ 50.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESS er 507.71M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.13K.