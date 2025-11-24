Dessistant by Virtuals (DESS)-prisforutsigelse (USD)

Få Dessistant by Virtuals prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DESS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DESS

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Dessistant by Virtuals % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Dessistant by Virtuals-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dessistant by Virtuals potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dessistant by Virtuals potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESS for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESS for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESS for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DESS for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dessistant by Virtuals potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. Dessistant by Virtuals (DESS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dessistant by Virtuals potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig Dessistant by Virtuals-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0 0.41% Dessistant by Virtuals (DESS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DESS November 24, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DESS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DESS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Dessistant by Virtuals (DESS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DESS $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Dessistant by Virtuals prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 52.01K$ 52.01K $ 52.01K Opplagsforsyning 507.58M 507.58M 507.58M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DESS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DESS en sirkulerende forsyning på 507.58M og total markedsverdi på $ 52.01K. Se DESS livepris

Dessistant by Virtuals Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dessistant by Virtuals direktepris, er gjeldende pris for Dessistant by Virtuals 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Dessistant by Virtuals(DESS) er 507.58M DESS , som gir den en markedsverdi på $52,007 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.63% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -24.13% $ 0 $ 0.000154 $ 0.000088

30 dager 0.54% $ 0 $ 0.000154 $ 0.000088 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dessistant by Virtuals vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.63% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dessistant by Virtuals handlet på en topp på $0.000154 og en bunn på $0.000088 . Det så en prisendring på -24.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til DESS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dessistant by Virtuals opplevd en 0.54% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at DESS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Dessistant by Virtuals (DESS) prisforutsigelsesmodul? Dessistant by Virtuals-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DESS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dessistant by Virtuals det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DESS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dessistant by Virtuals. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DESS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DESS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dessistant by Virtuals.

Hvorfor er DESS-prisforutsigelse viktig?

DESS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DESS nå? I følge dine forutsigelser vil DESS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DESS neste måned? I følge Dessistant by Virtuals (DESS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DESS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DESS koste i 2026? Prisen på 1 Dessistant by Virtuals (DESS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DESS i 2027? Dessistant by Virtuals (DESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DESS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DESS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dessistant by Virtuals (DESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DESS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dessistant by Virtuals (DESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DESS koste i 2030? Prisen på 1 Dessistant by Virtuals (DESS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DESS i 2040? Dessistant by Virtuals (DESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DESS innen 2040. Registrer deg nå