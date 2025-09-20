DeGate (DG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.052502 24 timer høy $ 0.053217 All Time High $ 0.601878 Laveste pris $ 0.0129632 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.95% Prisendring (7D) -0.18%

DeGate (DG) sanntidsprisen er $0.053159. I løpet av de siste 24 timene har DG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.052502 og et toppnivå på $ 0.053217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DG er $ 0.601878, mens den rekordlave prisen er $ 0.0129632.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DG endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og -0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeGate (DG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.58M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.16M Opplagsforsyning 387.22M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeGate er $ 20.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DG er 387.22M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.16M.