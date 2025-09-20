DeFiner (FIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

DeFiner (FIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIN er $ 2.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFiner (FIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Opplagsforsyning 148.12M 148.12M 148.12M Total forsyning 168,000,000.0 168,000,000.0 168,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeFiner er $ 8.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIN er 148.12M, med en total tilgang på 168000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.41K.