Crabada (CRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) +15.98% Prisendring (7D) +15.98%

Crabada (CRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRA er $ 2.96, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRA endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og +15.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crabada (CRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 140.92K$ 140.92K $ 140.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 395.85K$ 395.85K $ 395.85K Opplagsforsyning 355.98M 355.98M 355.98M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Crabada er $ 140.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRA er 355.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 395.85K.