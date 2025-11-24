COLORS pris i dag

Sanntids COLORS (COLORS) pris i dag er $ 0.00011362, med en 2.59% endring de siste 24 timene. Nåværende COLORS til USD konverteringssats er $ 0.00011362 per COLORS.

COLORS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 113,446, med en sirkulerende forsyning på 998.34M COLORS. I løpet av de siste 24 timene COLORS har den blitt handlet mellom $ 0.00011362(laveste) og $ 0.00011941 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00034162, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009532.

Kortsiktig har COLORS beveget seg -0.83% i løpet av den siste timen og +1.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

COLORS (COLORS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.45K$ 113.45K $ 113.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.45K$ 113.45K $ 113.45K Opplagsforsyning 998.34M 998.34M 998.34M Total forsyning 998,339,191.3847363 998,339,191.3847363 998,339,191.3847363

