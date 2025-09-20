CMX Agent (CMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00467669 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) -4.09%

CMX Agent (CMX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMX er $ 0.00467669, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMX endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -4.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CMX Agent (CMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 186.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 206.39K Opplagsforsyning 902.75M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CMX Agent er $ 186.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMX er 902.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.39K.