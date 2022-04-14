CMX Agent (CMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CMX Agent (CMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CMX Agent (CMX) Informasjon CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Offisiell nettside: https://cmxagent.com Teknisk dokument: https://docs.cmxagent.com Kjøp CMX nå!

CMX Agent (CMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CMX Agent (CMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 165.38K $ 165.38K $ 165.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 183.20K $ 183.20K $ 183.20K All-time high: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001832 $ 0.0001832 $ 0.0001832 Lær mer om CMX Agent (CMX) pris

CMX Agent (CMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CMX Agent (CMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMXs tokenomics, kan du utforske CMX tokenets livepris!

CMX prisforutsigelse Vil du vite hvor CMX kan være på vei? Vår CMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CMX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!