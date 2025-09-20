Clustr (CLUSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00241924 $ 0.00241924 $ 0.00241924 24 timer lav $ 0.0029212 $ 0.0029212 $ 0.0029212 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00241924$ 0.00241924 $ 0.00241924 24 timer høy $ 0.0029212$ 0.0029212 $ 0.0029212 All Time High $ 0.184538$ 0.184538 $ 0.184538 Laveste pris $ 0.00241924$ 0.00241924 $ 0.00241924 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -16.60% Prisendring (7D) -32.70% Prisendring (7D) -32.70%

Clustr (CLUSTR) sanntidsprisen er $0.00242522. I løpet av de siste 24 timene har CLUSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00241924 og et toppnivå på $ 0.0029212, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLUSTR er $ 0.184538, mens den rekordlave prisen er $ 0.00241924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLUSTR endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -16.60% over 24 timer og -32.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clustr (CLUSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Opplagsforsyning 516.13M 516.13M 516.13M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Clustr er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLUSTR er 516.13M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.