Clustr (CLUSTR) Informasjon Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Offisiell nettside: https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clustr (CLUSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 All-Time Low: $ 0.00217265 $ 0.00217265 $ 0.00217265 Nåværende pris: $ 0.00216937 $ 0.00216937 $ 0.00216937 Lær mer om Clustr (CLUSTR) pris

Clustr (CLUSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clustr (CLUSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLUSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLUSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLUSTRs tokenomics, kan du utforske CLUSTR tokenets livepris!

CLUSTR prisforutsigelse Vil du vite hvor CLUSTR kan være på vei? Vår CLUSTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLUSTR tokenets prisforutsigelse nå!

