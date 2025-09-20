Dagens Chitan livepris er 0.00029026 USD. Spor prisoppdateringer for CHITAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHITAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chitan livepris er 0.00029026 USD. Spor prisoppdateringer for CHITAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHITAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chitan Pris (CHITAN)

1 CHITAN til USD livepris:

$0.00029026
$0.00029026
-1.50%1D
USD
Chitan (CHITAN) Live prisdiagram
Chitan (CHITAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.51%

-2.62%

-2.62%

Chitan (CHITAN) sanntidsprisen er $0.00029026. I løpet av de siste 24 timene har CHITAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002882 og et toppnivå på $ 0.00029779, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHITAN er $ 0.00458156, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHITAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chitan (CHITAN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Chitan er $ 285.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHITAN er 983.50M, med en total tilgang på 983498815.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.47K.

Chitan (CHITAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chitan til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chitan til USD ble $ +0.0000577984.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chitan til USD ble $ +0.0000490702.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chitan til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.51%
30 dager$ +0.0000577984+19.91%
60 dager$ +0.0000490702+16.91%
90 dager$ 0--

Hva er Chitan (CHITAN)

Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Chitan (CHITAN) Ressurs

Offisiell nettside

Chitan Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chitan (CHITAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chitan (CHITAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chitan.

Sjekk Chitanprisprognosen nå!

CHITAN til lokale valutaer

Chitan (CHITAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chitan (CHITAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHITAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chitan (CHITAN)

Hvor mye er Chitan (CHITAN) verdt i dag?
Live CHITAN prisen i USD er 0.00029026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHITAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHITAN til USD er $ 0.00029026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chitan?
Markedsverdien for CHITAN er $ 285.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHITAN?
Den sirkulerende forsyningen av CHITAN er 983.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHITAN ?
CHITAN oppnådde en ATH-pris på 0.00458156 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHITAN?
CHITAN så en ATL-pris på 0.00016347 USD.
Hva er handelsvolumet til CHITAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHITAN er -- USD.
Vil CHITAN gå høyere i år?
CHITAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHITAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Chitan (CHITAN) Viktige bransjeoppdateringer

