Chitan (CHITAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0002882 24 timer høy $ 0.00029779 All Time High $ 0.00458156 Laveste pris $ 0.00016347 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.51% Prisendring (7D) -2.62%

Chitan (CHITAN) sanntidsprisen er $0.00029026. I løpet av de siste 24 timene har CHITAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002882 og et toppnivå på $ 0.00029779, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHITAN er $ 0.00458156, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016347.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHITAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chitan (CHITAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 285.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 285.47K Opplagsforsyning 983.50M Total forsyning 983,498,815.0

Nåværende markedsverdi på Chitan er $ 285.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHITAN er 983.50M, med en total tilgang på 983498815.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.47K.