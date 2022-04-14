Chitan (CHITAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chitan (CHITAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chitan (CHITAN) Informasjon Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Offisiell nettside: https://www.chitan.org/

Chitan (CHITAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chitan (CHITAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 285.75K $ 285.75K $ 285.75K Total forsyning: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Sirkulerende forsyning: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.75K $ 285.75K $ 285.75K All-time high: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029054 $ 0.00029054 $ 0.00029054 Lær mer om Chitan (CHITAN) pris

Chitan (CHITAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chitan (CHITAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHITAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHITAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHITANs tokenomics, kan du utforske CHITAN tokenets livepris!

CHITAN prisforutsigelse Vil du vite hvor CHITAN kan være på vei? Vår CHITAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

