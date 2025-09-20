Catbal (CATBAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 24 timer lav $ 3.28 $ 3.28 $ 3.28 24 timer høy 24 timer lav $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 24 timer høy $ 3.28$ 3.28 $ 3.28 All Time High $ 116.34$ 116.34 $ 116.34 Laveste pris $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -4.48% Prisendring (7D) -4.03% Prisendring (7D) -4.03%

Catbal (CATBAL) sanntidsprisen er $3.13. I løpet av de siste 24 timene har CATBAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.04 og et toppnivå på $ 3.28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATBAL er $ 116.34, mens den rekordlave prisen er $ 2.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATBAL endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -4.48% over 24 timer og -4.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catbal (CATBAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Opplagsforsyning 999.31K 999.31K 999.31K Total forsyning 999,308.84 999,308.84 999,308.84

Nåværende markedsverdi på Catbal er $ 3.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATBAL er 999.31K, med en total tilgang på 999308.84. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.13M.