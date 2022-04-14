Catbal (CATBAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catbal (CATBAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catbal (CATBAL) Informasjon Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Offisiell nettside: https://www.catbal.io/ Kjøp CATBAL nå!

Catbal (CATBAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catbal (CATBAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Total forsyning: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K Sirkulerende forsyning: $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M All-time high: $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 All-Time Low: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Nåværende pris: $ 2.75 $ 2.75 $ 2.75 Lær mer om Catbal (CATBAL) pris

Catbal (CATBAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catbal (CATBAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATBAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATBAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATBALs tokenomics, kan du utforske CATBAL tokenets livepris!

