Brad (BRAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154462$ 0.00154462 $ 0.00154462 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -5.52% Prisendring (7D) -52.72% Prisendring (7D) -52.72%

Brad (BRAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAD er $ 0.00154462, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAD endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -5.52% over 24 timer og -52.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brad (BRAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 226.05K$ 226.05K $ 226.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.05K$ 226.05K $ 226.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Brad er $ 226.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 226.05K.