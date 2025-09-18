Dagens Quant livepris er 98.86 USD. Spor prisoppdateringer for QNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quant livepris er 98.86 USD. Spor prisoppdateringer for QNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quant Pris(QNT)

$98.81
$98.81
+0.52%1D
Quant (QNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:51 (UTC+8)

Quant (QNT) Prisinformasjon (USD)

$ 97.47
$ 97.47$ 97.47
$ 103.12
$ 103.12$ 103.12
$ 97.47
$ 97.47$ 97.47

$ 103.12
$ 103.12$ 103.12

$ 428.38470116
$ 428.38470116$ 428.38470116

$ 0.163629
$ 0.163629$ 0.163629

+0.36%

+0.52%

-3.11%

-3.11%

Quant (QNT) sanntidsprisen er $ 98.86. I løpet av de siste 24 timene har QNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 97.47 og et toppnivå på $ 103.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QNT er $ 428.38470116, mens den rekordlave prisen er $ 0.163629.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QNT endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quant (QNT) Markedsinformasjon

No.74

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 1.47B
$ 1.47B$ 1.47B

12.07M
12.07M 12.07M

14,881,364
14,881,364 14,881,364

14,881,364
14,881,364 14,881,364

81.12%

0.02%

Nåværende markedsverdi på Quant er $ 1.19B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.75M. Den sirkulerende forsyningen på QNT er 12.07M, med en total tilgang på 14881364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.47B.

Quant (QNT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Quant for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.5112+0.52%
30 dager$ -6.08-5.80%
60 dager$ -22.17-18.32%
90 dager$ +8.24+9.09%
Quant Prisendring i dag

I dag registrerte QNT en endring på $ +0.5112 (+0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Quant 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -6.08 (-5.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Quant 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QNT en endring på $ -22.17 (-18.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Quant 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +8.24+9.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Quant (QNT)?

Sjekk ut Quant Prishistorikk-siden nå.

Hva er Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Quant investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Quant på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quant kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quant Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quant (QNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quant (QNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quant.

Sjekk Quantprisprognosen nå!

Quant (QNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quant (QNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quant (QNT)

Leter du etter hvordan du kjøperQuant? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quant på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QNT til lokale valutaer

Quant Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quant, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Quant nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Quant

Hvor mye er Quant (QNT) verdt i dag?
Live QNT prisen i USD er 98.86 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QNT til USD er $ 98.86. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quant?
Markedsverdien for QNT er $ 1.19B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QNT?
Den sirkulerende forsyningen av QNT er 12.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQNT ?
QNT oppnådde en ATH-pris på 428.38470116 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QNT?
QNT så en ATL-pris på 0.163629 USD.
Hva er handelsvolumet til QNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QNT er $ 1.75M USD.
Vil QNT gå høyere i år?
QNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

