Hva er Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk QNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Quant på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quant kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quant Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quant (QNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quant (QNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quant.

Sjekk Quantprisprognosen nå!

Quant (QNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quant (QNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quant (QNT)

Leter du etter hvordan du kjøperQuant? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quant på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QNT til lokale valutaer

Prøv konverting

Quant Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quant, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Quant Hvor mye er Quant (QNT) verdt i dag? Live QNT prisen i USD er 98.86 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende QNT-til-USD-pris? $ 98.86 . Sjekk ut Den nåværende prisen på QNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Quant? Markedsverdien for QNT er $ 1.19B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av QNT? Den sirkulerende forsyningen av QNT er 12.07M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQNT ? QNT oppnådde en ATH-pris på 428.38470116 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på QNT? QNT så en ATL-pris på 0.163629 USD . Hva er handelsvolumet til QNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QNT er $ 1.75M USD . Vil QNT gå høyere i år? QNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Quant (QNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

