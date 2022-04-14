Brad (BRAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brad (BRAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brad (BRAD) Informasjon Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation Offisiell nettside: https://bradtoken.com/ Kjøp BRAD nå!

Brad (BRAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brad (BRAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 208.38K $ 208.38K $ 208.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 208.38K $ 208.38K $ 208.38K All-time high: $ 0.00154462 $ 0.00154462 $ 0.00154462 All-Time Low: $ 0.00018223 $ 0.00018223 $ 0.00018223 Nåværende pris: $ 0.0002083 $ 0.0002083 $ 0.0002083 Lær mer om Brad (BRAD) pris

Brad (BRAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brad (BRAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRADs tokenomics, kan du utforske BRAD tokenets livepris!

BRAD prisforutsigelse Vil du vite hvor BRAD kan være på vei? Vår BRAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!