RHEA pris i dag

Sanntids RHEA (RHEA) pris i dag er $ 0.02336, med en 1.43% endring de siste 24 timene. Nåværende RHEA til USD konverteringssats er $ 0.02336 per RHEA.

RHEA rangerer for tiden som #1346 etter markedsverdi på $ 4.67M, med en sirkulerende forsyning på 200.00M RHEA. I løpet av de siste 24 timene RHEA har den blitt handlet mellom $ 0.02272(laveste) og $ 0.02387 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.11587934887394663, mens tidenes laveste notering var $ 0.013327583514416869.

Kortsiktig har RHEA beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og -17.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 75.51K.

RHEA (RHEA) Markedsinformasjon

Rangering No.1346 Markedsverdi $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Volum (24 timer) $ 75.51K$ 75.51K $ 75.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 23.36M$ 23.36M $ 23.36M Opplagsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 20.00% Offentlig blokkjede NEAR

