Sanntids Dust (DUST) pris i dag er $ 0.001469, med en 8.30% endring de siste 24 timene. Nåværende DUST til USD konverteringssats er $ 0.001469 per DUST.

Dust rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DUST. I løpet av de siste 24 timene DUST har den blitt handlet mellom $ 0.001425(laveste) og $ 0.001676 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DUST beveget seg -5.72% i løpet av den siste timen og -7.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 69.69K.

Dust (DUST) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 69.69K$ 69.69K $ 69.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BSC

