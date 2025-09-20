Bounty (BNTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.053545$ 0.053545 $ 0.053545 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) -4.95% Prisendring (7D) +1.96% Prisendring (7D) +1.96%

Bounty (BNTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BNTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNTY er $ 0.053545, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNTY endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -4.95% over 24 timer og +1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bounty (BNTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 462.99K$ 462.99K $ 462.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 462.99K$ 462.99K $ 462.99K Opplagsforsyning 999.38M 999.38M 999.38M Total forsyning 999,377,928.590192 999,377,928.590192 999,377,928.590192

Nåværende markedsverdi på Bounty er $ 462.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNTY er 999.38M, med en total tilgang på 999377928.590192. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 462.99K.