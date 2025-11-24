Bitcicoin pris i dag

Sanntids Bitcicoin (BITCI) pris i dag er --, med en 4.97% endring de siste 24 timene. Nåværende BITCI til USD konverteringssats er -- per BITCI.

Bitcicoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,595, med en sirkulerende forsyning på 8.45B BITCI. I løpet av de siste 24 timene BITCI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.120568, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BITCI beveget seg -2.92% i løpet av den siste timen og -3.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitcicoin (BITCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.60K$ 152.60K $ 152.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 375.75K$ 375.75K $ 375.75K Opplagsforsyning 8.45B 8.45B 8.45B Total forsyning 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Nåværende markedsverdi på Bitcicoin er $ 152.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BITCI er 8.45B, med en total tilgang på 20817970797.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 375.75K.