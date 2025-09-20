Bio Acceleration (BIO/ACC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00262921$ 0.00262921 $ 0.00262921 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.15% Prisendring (7D) -10.69% Prisendring (7D) -10.69%

Bio Acceleration (BIO/ACC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIO/ACC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIO/ACC er $ 0.00262921, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIO/ACC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.15% over 24 timer og -10.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bio Acceleration (BIO/ACC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.68K$ 57.68K $ 57.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.68K$ 57.68K $ 57.68K Opplagsforsyning 998.24M 998.24M 998.24M Total forsyning 998,238,394.402631 998,238,394.402631 998,238,394.402631

Nåværende markedsverdi på Bio Acceleration er $ 57.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIO/ACC er 998.24M, med en total tilgang på 998238394.402631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.68K.