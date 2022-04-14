Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bio Acceleration (BIO/ACC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bio Acceleration (BIO/ACC) Informasjon The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Offisiell nettside: https://bioacc.meme/ Kjøp BIO/ACC nå!

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bio Acceleration (BIO/ACC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.89K $ 53.89K $ 53.89K Total forsyning: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Sirkulerende forsyning: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.89K $ 53.89K $ 53.89K All-time high: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 All-Time Low: $ 0.00002387 $ 0.00002387 $ 0.00002387 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bio Acceleration (BIO/ACC) pris

Bio Acceleration (BIO/ACC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bio Acceleration (BIO/ACC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIO/ACC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIO/ACC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIO/ACCs tokenomics, kan du utforske BIO/ACC tokenets livepris!

BIO/ACC prisforutsigelse Vil du vite hvor BIO/ACC kan være på vei? Vår BIO/ACC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIO/ACC tokenets prisforutsigelse nå!

