BeFaster Holder Token (BFHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00346079 24 timer lav $ 0.00362642 24 timer høy All Time High $ 0.03788546 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) +3.78% Prisendring (7D) +12.31%

BeFaster Holder Token (BFHT) sanntidsprisen er $0.00359174. I løpet av de siste 24 timene har BFHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00346079 og et toppnivå på $ 0.00362642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFHT er $ 0.03788546, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFHT endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +3.78% over 24 timer og +12.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeFaster Holder Token (BFHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.07M Opplagsforsyning 297.70M Total forsyning 297,702,612.0

Nåværende markedsverdi på BeFaster Holder Token er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BFHT er 297.70M, med en total tilgang på 297702612.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.