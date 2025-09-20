BeFaster Holder Token Pris (BFHT)
+0.41%
+3.78%
+12.31%
+12.31%
BeFaster Holder Token (BFHT) sanntidsprisen er $0.00359174. I løpet av de siste 24 timene har BFHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00346079 og et toppnivå på $ 0.00362642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFHT er $ 0.03788546, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFHT endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +3.78% over 24 timer og +12.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på BeFaster Holder Token er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BFHT er 297.70M, med en total tilgang på 297702612.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.
I løpet av i dag er prisendringen på BeFaster Holder Token til USD ble $ +0.00013095.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BeFaster Holder Token til USD ble $ +0.0003917291.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BeFaster Holder Token til USD ble $ -0.0006225462.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BeFaster Holder Token til USD ble $ +0.00072354699678123.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00013095
|+3.78%
|30 dager
|$ +0.0003917291
|+10.91%
|60 dager
|$ -0.0006225462
|-17.33%
|90 dager
|$ +0.00072354699678123
|+25.23%
BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground. The DApp is available to the public since 14. August 2022.
