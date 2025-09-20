Autobahn Network (TXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00055244 $ 0.00055244 $ 0.00055244 24 timer lav $ 0.00348616 $ 0.00348616 $ 0.00348616 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00055244$ 0.00055244 $ 0.00055244 24 timer høy $ 0.00348616$ 0.00348616 $ 0.00348616 All Time High $ 0.812598$ 0.812598 $ 0.812598 Laveste pris $ 0.00007024$ 0.00007024 $ 0.00007024 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +509.94% Prisendring (7D) +2,402.67% Prisendring (7D) +2,402.67%

Autobahn Network (TXL) sanntidsprisen er $0.00348215. I løpet av de siste 24 timene har TXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00055244 og et toppnivå på $ 0.00348616, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TXL er $ 0.812598, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TXL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +509.94% over 24 timer og +2,402.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autobahn Network (TXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 442.66K$ 442.66K $ 442.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Opplagsforsyning 127.12M 127.12M 127.12M Total forsyning 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Nåværende markedsverdi på Autobahn Network er $ 442.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXL er 127.12M, med en total tilgang på 599995118.6439197. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.09M.