Dagens Autobahn Network livepris er 0.00348215 USD. Spor prisoppdateringer for TXL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TXL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Autobahn Network Pris (TXL)

1 TXL til USD livepris:

$0.00348215
$0.00348215
+509.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Autobahn Network (TXL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:52:58 (UTC+8)

Autobahn Network (TXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00055244
24 timer lav
$ 0.00348616
24 timer høy

$ 0.00055244
$ 0.00348616
$ 0.812598
$ 0.00007024
--

+509.94%

+2,402.67%

+2,402.67%

Autobahn Network (TXL) sanntidsprisen er $0.00348215. I løpet av de siste 24 timene har TXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00055244 og et toppnivå på $ 0.00348616, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TXL er $ 0.812598, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TXL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +509.94% over 24 timer og +2,402.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Autobahn Network (TXL) Markedsinformasjon

$ 442.66K
--
$ 2.09M
127.12M
599,995,118.6439197
Nåværende markedsverdi på Autobahn Network er $ 442.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXL er 127.12M, med en total tilgang på 599995118.6439197. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.09M.

Autobahn Network (TXL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Autobahn Network til USD ble $ +0.00291125.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Autobahn Network til USD ble $ +0.0101391196.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Autobahn Network til USD ble $ +0.0087845702.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Autobahn Network til USD ble $ +0.0013960469051049375.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00291125+509.94%
30 dager$ +0.0101391196+291.17%
60 dager$ +0.0087845702+252.27%
90 dager$ +0.0013960469051049375+66.92%

Hva er Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Autobahn Network (TXL) Ressurs

Offisiell nettside

Autobahn Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Autobahn Network (TXL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Autobahn Network (TXL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Autobahn Network.

Sjekk Autobahn Networkprisprognosen nå!

TXL til lokale valutaer

Autobahn Network (TXL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Autobahn Network (TXL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TXL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Autobahn Network (TXL)

Hvor mye er Autobahn Network (TXL) verdt i dag?
Live TXL prisen i USD er 0.00348215 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TXL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TXL til USD er $ 0.00348215. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Autobahn Network?
Markedsverdien for TXL er $ 442.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TXL?
Den sirkulerende forsyningen av TXL er 127.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTXL ?
TXL oppnådde en ATH-pris på 0.812598 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TXL?
TXL så en ATL-pris på 0.00007024 USD.
Hva er handelsvolumet til TXL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TXL er -- USD.
Vil TXL gå høyere i år?
TXL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TXL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:52:58 (UTC+8)

