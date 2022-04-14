Autobahn Network (TXL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autobahn Network (TXL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autobahn Network (TXL) Informasjon The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Offisiell nettside: https://www.autobahn.network/ Kjøp TXL nå!

Autobahn Network (TXL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autobahn Network (TXL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.16K $ 73.16K $ 73.16K Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 127.12M $ 127.12M $ 127.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 345.32K $ 345.32K $ 345.32K All-time high: $ 0.812598 $ 0.812598 $ 0.812598 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057553 $ 0.00057553 $ 0.00057553 Lær mer om Autobahn Network (TXL) pris

Autobahn Network (TXL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autobahn Network (TXL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TXL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TXL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TXLs tokenomics, kan du utforske TXL tokenets livepris!

TXL prisforutsigelse Vil du vite hvor TXL kan være på vei? Vår TXL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TXL tokenets prisforutsigelse nå!

