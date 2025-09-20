Dagens ASYM livepris er 0.00107375 USD. Spor prisoppdateringer for ASYM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASYM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ASYM livepris er 0.00107375 USD. Spor prisoppdateringer for ASYM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASYM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ASYM Pris (ASYM)

Ikke oppført

1 ASYM til USD livepris:

$0.00107375
$0.00107375
-3.60%1D
ASYM (ASYM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:33:37 (UTC+8)

ASYM (ASYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00106914
24 timer lav
$ 0.00111498
24 timer høy

$ 0.00106914
$ 0.00111498
$ 0.01032666
$ 0
+0.43%

-3.69%

-24.61%

-24.61%

ASYM (ASYM) sanntidsprisen er $0.00107375. I løpet av de siste 24 timene har ASYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00106914 og et toppnivå på $ 0.00111498, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASYM er $ 0.01032666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASYM endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -3.69% over 24 timer og -24.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASYM (ASYM) Markedsinformasjon

$ 1.07M
--
$ 1.07M
999.89M
999,890,184.496684
Nåværende markedsverdi på ASYM er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASYM er 999.89M, med en total tilgang på 999890184.496684. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.

ASYM (ASYM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ASYM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ASYM til USD ble $ +0.0003761224.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ASYM til USD ble $ +0.0006490090.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ASYM til USD ble $ +0.0005485350477196132.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.69%
30 dager$ +0.0003761224+35.03%
60 dager$ +0.0006490090+60.44%
90 dager$ +0.0005485350477196132+104.44%

Hva er ASYM (ASYM)

ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi

ASYM (ASYM) Ressurs

ASYM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ASYM (ASYM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ASYM (ASYM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ASYM.

ASYM til lokale valutaer

ASYM (ASYM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ASYM (ASYM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASYM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ASYM (ASYM)

Hvor mye er ASYM (ASYM) verdt i dag?
Live ASYM prisen i USD er 0.00107375 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASYM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASYM til USD er $ 0.00107375. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ASYM?
Markedsverdien for ASYM er $ 1.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASYM?
Den sirkulerende forsyningen av ASYM er 999.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASYM ?
ASYM oppnådde en ATH-pris på 0.01032666 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASYM?
ASYM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ASYM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASYM er -- USD.
Vil ASYM gå høyere i år?
ASYM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASYM prisprognosen for en mer grundig analyse.
