ASYM (ASYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00106914 24 timer lav $ 0.00111498 24 timer høy All Time High $ 0.01032666 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) -3.69% Prisendring (7D) -24.61%

ASYM (ASYM) sanntidsprisen er $0.00107375. I løpet av de siste 24 timene har ASYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00106914 og et toppnivå på $ 0.00111498, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASYM er $ 0.01032666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASYM endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -3.69% over 24 timer og -24.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASYM (ASYM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.07M Opplagsforsyning 999.89M Total forsyning 999,890,184.496684

Nåværende markedsverdi på ASYM er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASYM er 999.89M, med en total tilgang på 999890184.496684. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.