ASYM (ASYM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ASYM (ASYM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ASYM (ASYM) Informasjon ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Offisiell nettside: https://www.asym.info/ Teknisk dokument: https://www.asym.info/whitepaper Kjøp ASYM nå!

ASYM (ASYM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASYM (ASYM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 844.03K $ 844.03K $ 844.03K Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 844.03K $ 844.03K $ 844.03K All-time high: $ 0.01032666 $ 0.01032666 $ 0.01032666 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0008369 $ 0.0008369 $ 0.0008369 Lær mer om ASYM (ASYM) pris

ASYM (ASYM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASYM (ASYM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASYM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASYM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASYMs tokenomics, kan du utforske ASYM tokenets livepris!

ASYM prisforutsigelse Vil du vite hvor ASYM kan være på vei? Vår ASYM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASYM tokenets prisforutsigelse nå!

