Archi Token (ARCHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04049834 24 timer høy $ 0.0406206 All Time High $ 1.93 Laveste pris $ 0.01455472 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) -5.51%

Archi Token (ARCHI) sanntidsprisen er $0.04061824. I løpet av de siste 24 timene har ARCHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04049834 og et toppnivå på $ 0.0406206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCHI er $ 1.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.01455472.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCHI endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og -5.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Archi Token (ARCHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 406.21K Opplagsforsyning 2.80M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Archi Token er $ 113.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCHI er 2.80M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 406.21K.