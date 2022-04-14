Archi Token (ARCHI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Archi Token (ARCHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Archi Token (ARCHI) Informasjon

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive:

  1. Share of protocol fees
  2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive
  3. share fees from Liquidity provider incentive pool
  4. share trading fees in uni-v3

Offisiell nettside:
https://archi.finance/
Teknisk dokument:
https://docs.archi.finance/

Archi Token (ARCHI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Archi Token (ARCHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 113.28K
Total forsyning:
$ 10.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 2.80M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 404.62K
All-time high:
$ 1.93
All-Time Low:
$ 0.01455472
Nåværende pris:
$ 0.04046184
Archi Token (ARCHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Archi Token (ARCHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ARCHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ARCHI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ARCHIs tokenomics, kan du utforske ARCHI tokenets livepris!

ARCHI prisforutsigelse

Vil du vite hvor ARCHI kan være på vei? Vår ARCHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.