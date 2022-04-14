Archi Token (ARCHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Archi Token (ARCHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Archi Token (ARCHI) Informasjon Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Offisiell nettside: https://archi.finance/ Teknisk dokument: https://docs.archi.finance/ Kjøp ARCHI nå!

Archi Token (ARCHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Archi Token (ARCHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.28K $ 113.28K $ 113.28K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 404.62K $ 404.62K $ 404.62K All-time high: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 All-Time Low: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Nåværende pris: $ 0.04046184 $ 0.04046184 $ 0.04046184 Lær mer om Archi Token (ARCHI) pris

Archi Token (ARCHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Archi Token (ARCHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARCHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARCHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARCHIs tokenomics, kan du utforske ARCHI tokenets livepris!

