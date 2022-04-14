Arbus (ARBUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arbus (ARBUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arbus (ARBUS) Informasjon Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems. Offisiell nettside: https://arbus.ai/ Kjøp ARBUS nå!

Arbus (ARBUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arbus (ARBUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 566.66M $ 566.66M $ 566.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 0.02271455 $ 0.02271455 $ 0.02271455 All-Time Low: $ 0.00107399 $ 0.00107399 $ 0.00107399 Nåværende pris: $ 0.0021384 $ 0.0021384 $ 0.0021384 Lær mer om Arbus (ARBUS) pris

Arbus (ARBUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arbus (ARBUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARBUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARBUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARBUSs tokenomics, kan du utforske ARBUS tokenets livepris!

ARBUS prisforutsigelse Vil du vite hvor ARBUS kan være på vei? Vår ARBUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

