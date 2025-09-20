ANGLE (ANGLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01456038 $ 0.01456038 $ 0.01456038 24 timer lav $ 0.01642965 $ 0.01642965 $ 0.01642965 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01456038$ 0.01456038 $ 0.01456038 24 timer høy $ 0.01642965$ 0.01642965 $ 0.01642965 All Time High $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Laveste pris $ 0.01088803$ 0.01088803 $ 0.01088803 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +4.56% Prisendring (7D) -2.55% Prisendring (7D) -2.55%

ANGLE (ANGLE) sanntidsprisen er $0.01551066. I løpet av de siste 24 timene har ANGLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01456038 og et toppnivå på $ 0.01642965, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANGLE er $ 2.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.01088803.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANGLE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +4.56% over 24 timer og -2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANGLE (ANGLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M Opplagsforsyning 201.48M 201.48M 201.48M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ANGLE er $ 3.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANGLE er 201.48M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51M.