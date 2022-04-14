ANGLE (ANGLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANGLE (ANGLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANGLE (ANGLE) Informasjon ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Offisiell nettside: https://www.angle.money Kjøp ANGLE nå!

ANGLE (ANGLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANGLE (ANGLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M All-time high: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 All-Time Low: $ 0.01088803 $ 0.01088803 $ 0.01088803 Nåværende pris: $ 0.01486022 $ 0.01486022 $ 0.01486022 Lær mer om ANGLE (ANGLE) pris

ANGLE (ANGLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANGLE (ANGLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANGLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANGLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANGLEs tokenomics, kan du utforske ANGLE tokenets livepris!

ANGLE prisforutsigelse Vil du vite hvor ANGLE kan være på vei? Vår ANGLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANGLE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!