Dagens ANGL TOKEN livepris er 0.00362206 USD. Spor prisoppdateringer for ANGL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANGL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00362147
-2.70%1D
ANGL TOKEN (ANGL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:53:50 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00358669
24 timer lav
$ 0.00372786
24 timer høy

$ 0.00358669
$ 0.00372786
$ 0.01037575
$ 0
-0.08%

-2.65%

-7.05%

-7.05%

ANGL TOKEN (ANGL) sanntidsprisen er $0.00362206. I løpet av de siste 24 timene har ANGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00358669 og et toppnivå på $ 0.00372786, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANGL er $ 0.01037575, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANGL endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Markedsinformasjon

$ 778.62K
--
$ 3.62M
215.00M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på ANGL TOKEN er $ 778.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANGL er 215.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.62M.

ANGL TOKEN (ANGL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ANGL TOKEN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ANGL TOKEN til USD ble $ -0.0000505523.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ANGL TOKEN til USD ble $ -0.0006209080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ANGL TOKEN til USD ble $ -0.005121795655617503.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.65%
30 dager$ -0.0000505523-1.39%
60 dager$ -0.0006209080-17.14%
90 dager$ -0.005121795655617503-58.57%

Hva er ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ANGL TOKEN (ANGL) Ressurs

ANGL TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ANGL TOKEN (ANGL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ANGL TOKEN (ANGL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ANGL TOKEN.

Sjekk ANGL TOKENprisprognosen nå!

ANGL til lokale valutaer

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ANGL TOKEN (ANGL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANGL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ANGL TOKEN (ANGL)

Hvor mye er ANGL TOKEN (ANGL) verdt i dag?
Live ANGL prisen i USD er 0.00362206 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANGL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANGL til USD er $ 0.00362206. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ANGL TOKEN?
Markedsverdien for ANGL er $ 778.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANGL?
Den sirkulerende forsyningen av ANGL er 215.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANGL ?
ANGL oppnådde en ATH-pris på 0.01037575 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANGL?
ANGL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ANGL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANGL er -- USD.
Vil ANGL gå høyere i år?
ANGL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANGL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:53:50 (UTC+8)

