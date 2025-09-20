ANGL TOKEN (ANGL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00358669 24 timer lav $ 0.00372786 24 timer høy All Time High $ 0.01037575 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -7.05%

ANGL TOKEN (ANGL) sanntidsprisen er $0.00362206. I løpet av de siste 24 timene har ANGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00358669 og et toppnivå på $ 0.00372786, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANGL er $ 0.01037575, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANGL endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 778.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.62M Opplagsforsyning 215.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ANGL TOKEN er $ 778.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANGL er 215.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.62M.