ANGL TOKEN (ANGL) Informasjon $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Offisiell nettside: https://angltoken.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.myangl.ai/ Kjøp ANGL nå!

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANGL TOKEN (ANGL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 746.42K $ 746.42K $ 746.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M All-time high: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00347119 $ 0.00347119 $ 0.00347119 Lær mer om ANGL TOKEN (ANGL) pris

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANGL TOKEN (ANGL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANGL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANGL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANGLs tokenomics, kan du utforske ANGL tokenets livepris!

