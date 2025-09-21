ANGL TOKEN (ANGL)-prisforutsigelse (USD)

Få ANGL TOKEN prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ANGL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på ANGL TOKEN % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon ANGL TOKEN-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan ANGL TOKEN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003600 i 2025. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan ANGL TOKEN potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003780 i 2026. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANGL for 2027 $ 0.003969 med en 10.25% vekstrate. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANGL for 2028 $ 0.004168 med en 15.76% vekstrate. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANGL for 2029 $ 0.004376 med en 21.55% vekstrate. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANGL for 2030 $ 0.004595 med en 27.63% vekstrate. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ANGL TOKEN potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007485. ANGL TOKEN (ANGL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ANGL TOKEN potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012193. År Pris Vekst 2025 $ 0.003600 0.00%

2026 $ 0.003780 5.00%

2027 $ 0.003969 10.25%

2028 $ 0.004168 15.76%

2029 $ 0.004376 21.55%

2030 $ 0.004595 27.63%

2031 $ 0.004825 34.01%

2032 $ 0.005066 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005319 47.75%

2034 $ 0.005585 55.13%

2035 $ 0.005865 62.89%

2036 $ 0.006158 71.03%

2037 $ 0.006466 79.59%

2038 $ 0.006789 88.56%

2039 $ 0.007129 97.99%

2040 $ 0.007485 107.89% Vis mer Kortsiktig ANGL TOKEN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003600 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003601 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003604 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003615 0.41% ANGL TOKEN (ANGL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ANGL September 21, 2025(I dag) er $0.003600 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. ANGL TOKEN (ANGL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ANGL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003601 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. ANGL TOKEN (ANGL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ANGL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003604 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. ANGL TOKEN (ANGL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ANGL $0.003615 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende ANGL TOKEN prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 775.53K$ 775.53K $ 775.53K Opplagsforsyning 215.00M 215.00M 215.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ANGL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ANGL en sirkulerende forsyning på 215.00M og total markedsverdi på $ 775.53K. Se ANGL livepris

ANGL TOKEN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for ANGL TOKEN direktepris, er gjeldende pris for ANGL TOKEN 0.003600USD. Den sirkulerende forsyningen av ANGL TOKEN(ANGL) er 215.00M ANGL , som gir den en markedsverdi på $775,532 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.47% $ 0 $ 0.003662 $ 0.003588

7 dager -11.20% $ -0.000403 $ 0.004068 $ 0.003586

30 dager 1.07% $ 0.000038 $ 0.004068 $ 0.003586 24-timers ytelse De siste 24 timene har ANGL TOKEN vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.47% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har ANGL TOKEN handlet på en topp på $0.004068 og en bunn på $0.003586 . Det så en prisendring på -11.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til ANGL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har ANGL TOKEN opplevd en 1.07% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000038 av dens verdi. Dette indikerer at ANGL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer ANGL TOKEN (ANGL) prisforutsigelsesmodul? ANGL TOKEN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ANGL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for ANGL TOKEN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ANGL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til ANGL TOKEN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ANGL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ANGL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til ANGL TOKEN.

Hvorfor er ANGL-prisforutsigelse viktig?

ANGL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

