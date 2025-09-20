Amiko (AMIKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00130176 24 timer lav $ 0.00137466 24 timer høy All Time High $ 0.00812094 Laveste pris $ 0.00095301 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.63% Prisendring (7D) +4.25%

Amiko (AMIKO) sanntidsprisen er $0.00130428. I løpet av de siste 24 timene har AMIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00130176 og et toppnivå på $ 0.00137466, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AMIKO er $ 0.00812094, mens den rekordlave prisen er $ 0.00095301.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AMIKO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og +4.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Amiko (AMIKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 994.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M Opplagsforsyning 762.15M Total forsyning 999,999,312.06906

Nåværende markedsverdi på Amiko er $ 994.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AMIKO er 762.15M, med en total tilgang på 999999312.06906. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.