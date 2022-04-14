Amiko (AMIKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Amiko (AMIKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Amiko (AMIKO) Informasjon Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user's interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. Offisiell nettside: https://heyamiko.com/ Teknisk dokument: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf

Amiko (AMIKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Amiko (AMIKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 766.32M $ 766.32M $ 766.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M All-time high: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00135548 $ 0.00135548 $ 0.00135548

Amiko (AMIKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Amiko (AMIKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMIKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMIKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

