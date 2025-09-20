AgentXBT (AGXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001204 24 timer lav $ 0.00001216 24 timer høy All Time High $ 0.00055242 Laveste pris $ 0.00000767 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) +7.55%

AgentXBT (AGXBT) sanntidsprisen er $0.00001215. I løpet av de siste 24 timene har AGXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001204 og et toppnivå på $ 0.00001216, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGXBT er $ 0.00055242, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000767.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGXBT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +7.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentXBT (AGXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.03K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.03K Opplagsforsyning 989.86M Total forsyning 989,864,240.8810602

Nåværende markedsverdi på AgentXBT er $ 12.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGXBT er 989.86M, med en total tilgang på 989864240.8810602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.03K.