Dagens AgentXBT livepris er 0.00001215 USD. Spor prisoppdateringer for AGXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AgentXBT livepris er 0.00001215 USD. Spor prisoppdateringer for AGXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AGXBT

AGXBT Prisinformasjon

AGXBT Offisiell nettside

AGXBT tokenomics

AGXBT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AgentXBT Logo

AgentXBT Pris (AGXBT)

Ikke oppført

1 AGXBT til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AgentXBT (AGXBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:54:20 (UTC+8)

AgentXBT (AGXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001204
$ 0.00001204$ 0.00001204
24 timer lav
$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216
24 timer høy

$ 0.00001204
$ 0.00001204$ 0.00001204

$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216

$ 0.00055242
$ 0.00055242$ 0.00055242

$ 0.00000767
$ 0.00000767$ 0.00000767

--

-0.06%

+7.55%

+7.55%

AgentXBT (AGXBT) sanntidsprisen er $0.00001215. I løpet av de siste 24 timene har AGXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001204 og et toppnivå på $ 0.00001216, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGXBT er $ 0.00055242, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000767.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGXBT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +7.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentXBT (AGXBT) Markedsinformasjon

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

989.86M
989.86M 989.86M

989,864,240.8810602
989,864,240.8810602 989,864,240.8810602

Nåværende markedsverdi på AgentXBT er $ 12.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGXBT er 989.86M, med en total tilgang på 989864240.8810602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.03K.

AgentXBT (AGXBT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AgentXBT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AgentXBT til USD ble $ +0.0000020500.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AgentXBT til USD ble $ -0.0000012924.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AgentXBT til USD ble $ -0.000005995307048943837.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.06%
30 dager$ +0.0000020500+16.87%
60 dager$ -0.0000012924-10.63%
90 dager$ -0.000005995307048943837-33.04%

Hva er AgentXBT (AGXBT)

AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AgentXBT (AGXBT) Ressurs

Offisiell nettside

AgentXBT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AgentXBT (AGXBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AgentXBT (AGXBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AgentXBT.

Sjekk AgentXBTprisprognosen nå!

AGXBT til lokale valutaer

AgentXBT (AGXBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AgentXBT (AGXBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AGXBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AgentXBT (AGXBT)

Hvor mye er AgentXBT (AGXBT) verdt i dag?
Live AGXBT prisen i USD er 0.00001215 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGXBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGXBT til USD er $ 0.00001215. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AgentXBT?
Markedsverdien for AGXBT er $ 12.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGXBT?
Den sirkulerende forsyningen av AGXBT er 989.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGXBT ?
AGXBT oppnådde en ATH-pris på 0.00055242 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGXBT?
AGXBT så en ATL-pris på 0.00000767 USD.
Hva er handelsvolumet til AGXBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGXBT er -- USD.
Vil AGXBT gå høyere i år?
AGXBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGXBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:54:20 (UTC+8)

AgentXBT (AGXBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.