AgentXBT (AGXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgentXBT (AGXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgentXBT (AGXBT) Informasjon AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions. Offisiell nettside: https://agentxbt.io Kjøp AGXBT nå!

AgentXBT (AGXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgentXBT (AGXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Total forsyning: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M Sirkulerende forsyning: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K All-time high: $ 0.00055242 $ 0.00055242 $ 0.00055242 All-Time Low: $ 0.00000767 $ 0.00000767 $ 0.00000767 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AgentXBT (AGXBT) pris

AgentXBT (AGXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgentXBT (AGXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGXBTs tokenomics, kan du utforske AGXBT tokenets livepris!

AGXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGXBT kan være på vei? Vår AGXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGXBT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!