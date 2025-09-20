aether collective (AETHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005348 $ 0.00005348 $ 0.00005348 24 timer lav $ 0.0000557 $ 0.0000557 $ 0.0000557 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005348$ 0.00005348 $ 0.00005348 24 timer høy $ 0.0000557$ 0.0000557 $ 0.0000557 All Time High $ 0.0305496$ 0.0305496 $ 0.0305496 Laveste pris $ 0.00003166$ 0.00003166 $ 0.00003166 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) -2.23% Prisendring (7D) -2.23%

aether collective (AETHER) sanntidsprisen er $0.00005447. I løpet av de siste 24 timene har AETHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005348 og et toppnivå på $ 0.0000557, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AETHER er $ 0.0305496, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003166.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AETHER endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aether collective (AETHER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.67K$ 53.67K $ 53.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K Opplagsforsyning 985.37M 985.37M 985.37M Total forsyning 999,589,425.826618 999,589,425.826618 999,589,425.826618

Nåværende markedsverdi på aether collective er $ 53.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AETHER er 985.37M, med en total tilgang på 999589425.826618. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.45K.