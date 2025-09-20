Dagens aether collective livepris er 0.00005447 USD. Spor prisoppdateringer for AETHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AETHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens aether collective livepris er 0.00005447 USD. Spor prisoppdateringer for AETHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AETHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AETHER til USD livepris:

--
----
-2.60%1D
USD
aether collective (AETHER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:07:08 (UTC+8)

aether collective (AETHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
aether collective (AETHER) sanntidsprisen er $0.00005447. I løpet av de siste 24 timene har AETHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005348 og et toppnivå på $ 0.0000557, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AETHER er $ 0.0305496, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003166.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AETHER endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aether collective (AETHER) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på aether collective er $ 53.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AETHER er 985.37M, med en total tilgang på 999589425.826618. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.45K.

aether collective (AETHER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på aether collective til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på aether collective til USD ble $ +0.0000056375.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på aether collective til USD ble $ +0.0000017108.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på aether collective til USD ble $ +0.00001893178633110766.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.68%
30 dager$ +0.0000056375+10.35%
60 dager$ +0.0000017108+3.14%
90 dager$ +0.00001893178633110766+53.27%

Hva er aether collective (AETHER)

Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

aether collective (AETHER) Ressurs

aether collective Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil aether collective (AETHER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine aether collective (AETHER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for aether collective.

Sjekk aether collectiveprisprognosen nå!

AETHER til lokale valutaer

aether collective (AETHER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak aether collective (AETHER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AETHER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om aether collective (AETHER)

Hvor mye er aether collective (AETHER) verdt i dag?
Live AETHER prisen i USD er 0.00005447 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AETHER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AETHER til USD er $ 0.00005447. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for aether collective?
Markedsverdien for AETHER er $ 53.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AETHER?
Den sirkulerende forsyningen av AETHER er 985.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAETHER ?
AETHER oppnådde en ATH-pris på 0.0305496 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AETHER?
AETHER så en ATL-pris på 0.00003166 USD.
Hva er handelsvolumet til AETHER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AETHER er -- USD.
Vil AETHER gå høyere i år?
AETHER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AETHER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.