aether collective (AETHER) Informasjon Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Offisiell nettside: https://www.aetherframework.fun/ Teknisk dokument: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework

aether collective (AETHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aether collective (AETHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.21K $ 49.21K $ 49.21K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 985.37M $ 985.37M $ 985.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.92K $ 49.92K $ 49.92K All-time high: $ 0.0305496 $ 0.0305496 $ 0.0305496 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om aether collective (AETHER) pris

aether collective (AETHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aether collective (AETHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AETHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AETHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AETHERs tokenomics, kan du utforske AETHER tokenets livepris!

