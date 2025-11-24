Aeonix Network pris i dag

Sanntids Aeonix Network (ONIX) pris i dag er $ 0.101714, med en 0.34% endring de siste 24 timene. Nåværende ONIX til USD konverteringssats er $ 0.101714 per ONIX.

Aeonix Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,418,196, med en sirkulerende forsyning på 13.94M ONIX. I løpet av de siste 24 timene ONIX har den blitt handlet mellom $ 0.101372(laveste) og $ 0.102025 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.267455, mens tidenes laveste notering var $ 0.100308.

Kortsiktig har ONIX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -42.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aeonix Network (ONIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Opplagsforsyning 13.94M 13.94M 13.94M Total forsyning 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

