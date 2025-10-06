PlayMindProtocol pris i dag

Sanntids PlayMindProtocol (PMIND) pris i dag er $ 0.000000000186, med en 106.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PMIND til USD konverteringssats er $ 0.000000000186 per PMIND.

PlayMindProtocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PMIND. I løpet av de siste 24 timene PMIND har den blitt handlet mellom $ 0.000000000096(laveste) og $ 0.000000000936 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PMIND beveget seg -19.14% i løpet av den siste timen og -99.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.83M.

PlayMindProtocol (PMIND) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86K$ 1.86K $ 1.86K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

