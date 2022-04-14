Zora (ZORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zora (ZORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zora (ZORA) Informasjon ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Offisiell nettside: https://zora.co/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Kjøp ZORA nå!

Zora (ZORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zora (ZORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 194.43M $ 194.43M $ 194.43M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 587.76M $ 587.76M $ 587.76M All-time high: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 All-Time Low: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Nåværende pris: $ 0.058776 $ 0.058776 $ 0.058776 Lær mer om Zora (ZORA) pris

Zora (ZORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zora (ZORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZORAs tokenomics, kan du utforske ZORA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZORA Interessert i å legge til Zora (ZORA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZORA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZORA på MEXC nå!

Zora (ZORA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZORA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZORA nå!

ZORA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZORA kan være på vei? Vår ZORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZORA tokenets prisforutsigelse nå!

