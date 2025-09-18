Hva er Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Folk spør også: Andre spørsmål om Zora Hvor mye er Zora (ZORA) verdt i dag? Live ZORA prisen i USD er 0.065322 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZORA-til-USD-pris? $ 0.065322 . Hva er markedsverdien for Zora? Markedsverdien for ZORA er $ 216.05M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZORA? Den sirkulerende forsyningen av ZORA er 3.31B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZORA ? ZORA oppnådde en ATH-pris på 0.14708566975197357 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZORA? ZORA så en ATL-pris på 0.007769535500397865 USD . Hva er handelsvolumet til ZORA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZORA er $ 2.73M USD .

